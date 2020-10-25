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Общество

Следственный комитет России наградит ярославца, спасшего ребенка из огня

Глава ведомства поручил доложить об обстоятельствах произошедшего
Светлана Крутикова
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Председатель СК России поручил представить необходимые сведения для награждения мужчины

Председатель СК России поручил представить необходимые сведения для награждения мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Антона Сурьянинова, спасшего ребенка из огня, наградит Следственный комитет Российской Федерации. В ведомстве о поступке ярославца узнали из СМИ.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ по Ярославской области доложить обо всех обстоятельствах пожара и представить необходимые сведения для награждения мужчины, спасшего ребенка, - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе ведомства в социальной сети.

Напомним, пожар в частном доме в деревне Прусово Ярославского района произошел ночью 18 октября. Антон вышел посмотреть, что происходит у соседей. Он узнал, что бабушка и дедушка смогли выбраться из здания, а их 11-летний внук остался внутри. Тогда мужчина через окно залез в горящий дом и вынес ребенка, который к тому моменту уже потерял сознание. 22 октября Антона за его мужественный поступок наградили в мэрии Ярославля.