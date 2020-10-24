«Ничего не получилось»: главный тренер ярославского «Шинника» объявил о своей отставке

О намерении уйти Александр Побегалов сообщил на послематчевой пресс-конференции. ФОТО: ФК "Шинник"

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов сообщил, что покидает свой пост. По всей видимости, на такое решение повлияло очередное поражение ярославской команды. Сегодня, 24 октября, «черно-синие» со счетом 0:3 проиграли ивановскому «Текстильщику».

- Давайте сейчас не об итогах матча. Главное - это то, что я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде, а также руководству о своей отставке, - сказал Александр Побегалов на послематчевой пресс-конференции.

На вопрос о том, что получилось и что не получилось у команды, главный тренер «Шинника» ответил так:

- Ничего не получилось. На поле не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать. Да, понятно, много сил отдали на кубковую игру. Да, было плохое движение. Но все равно то, что я увидел на поле, не поддается объяснению. За это отвечает тренер. Ни мысли, ни разума, ни движения, ни единоборств. Сплошные попытки это сделать. А в футболе нужны не попытки.

Александр Побегалов тренирует «Шинник» с декабря 2012 года. В сезоне 2017/2018 команда под его руководством сумела выйти в полуфинал Кубка России, где со счетом 0:1 уступила курскому «Авангарду».

Кто возглавит ярославскую команду, пока неизвестно.