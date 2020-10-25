В Ярославской области осудили экс-директора турагентства за хищение 2,5 миллиона рублей

Экс-директора турагентства взяли под стражу в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

31-летнюю жительницу Рыбинска признали виновной в мошенничестве и присвоении чужих денег.

В суде установили, что с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го женщина, являясь генеральным директором компании «Турагентство Каравелла», заключила 26 договоров на туры на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

- Полученные от потерпевших деньги злоумышленница потратила в личных целях, не оказав туристические услуги. При этом умышленно скрывала от клиентов информацию о том, что компания исключена из Единого государственного реестра юридических лиц и деятельность ее прекращена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Женщину признали виновной и приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Кроме того, мошеннице придется возместить причиненный рыбинцам ущерб.

Экс-директора турагентства взяли под стражу в зале суда.