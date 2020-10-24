В Ярославле корпус больницы №9 станет госпиталем для COVID-зараженных

Корпус больницы №9 Ярославля перепрофилируют для лечения больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из корпусов больницы №9 Ярославля перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил заместитель главного врача Константин Костюченко.

- Пришло видимо и мое время отдавать профессиональный долг. Наш пятиэтажный корпус переходит на военное положение. А точнее становится госпиталем для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, - написал сотрудник медучреждения.

Речь идет о корпусе, который находится по адресу: Тутаевское шоссе, 31. Там в настоящее время, согласно данным сайта больницы, размещаются отделения хирургии, терапии, гинекологии, урологии и неврологии.

- Подавляющее число врачей и средних медицинских работников нашей больницы готовы приступить к исполнению новых обязанностей в течение будущей недели, по приказу руководства ярославским здравоохранением, - отмечает Константин Костюченко.

О том, куда планируют перевести отделения корпуса, в опубликованном посте не сообщается.