Куда идти работать: Ярославльстат рассказал, у кого самые высокие зарплаты в регионе

Среднемесячная начисленная заработная плата за август составила 36705 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославльстат проанализировал, специалисты каких отраслей получают самые высокие зарплаты в регионе.

На первом месте оказались сотрудники предприятий по производству химических веществ и химических продуктов. В среднем в августе эти работники получили 102522 рубля, а с января по август - в среднем 60239 рублей.

На втором - производители лекарств и материалов, которые применяются в медицинских целях. Средний доход сотрудников данной категории в августе составил 61473 рубля, с января по август – 65679 рублей в месяц.

Замыкают тройку лидеров работники компаний, выпускающих напитки, с августовским показателем в 55465 рублей. С января по август сотрудники в среднем получали 54625 рублей.

Как отметили в Ярославльстате, среднемесячная начисленная заработная плата за август составила 36705 рублей. Это на 5,6% больше, чем в августе 2019 года.