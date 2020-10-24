На время каникул для ярославских школьников организуют дневные лагеря

Для детей организуют различные мероприятия и кружки, а также двухразовое горячее питание Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле во время осенних каникул, с 1 по 15 ноября, на базе образовательных учреждений будут работать дневные лагеря. Продолжительность смен составит от 5 до 9 дней.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, для детей организуют различные мероприятия и кружки, а также двухразовое горячее питание, родительская плата за которое составит 66 рублей в день. Школьники, находящиеся в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей, будут питаться за счет средств областного и городского бюджетов.

- В связи с сохранением рисков распространения коронавируса перед открытием смены проведут генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. При входе в здания, в том числе перед входом в столовую, установят дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Во время «утреннего фильтра» детям и сотрудникам будут измерять температуру, - рассказала директор городского департамента образования Елена Иванова.

Отмечается, что кроме генеральной уборки предусмотрена и ежедневная обработка всех помещений дезинфицирующими средствами. Сотрудников учреждений обеспечат средствами индивидуальной защиты. В случае, если у ребенка выявят признаки респираторных заболеваний и повышенную температуру, школьника незамедлительно изолируют.