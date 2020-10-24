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Происшествия

В Ярославской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода

ЧП произошло в Переславском районе
Светлана Крутикова
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От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария случилась вчера, 23 октября, около девяти часов вечера на 121 километре трассы М-8 в Переславском районе.

По предварительной информации 34-летний водитель автомобиля «Хендай», двигавшийся в сторону Ярославля, сбил 49-летнего пешехода. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадавший переходил проезжую часть в неустановленном месте на неосвещенном участке дороги. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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