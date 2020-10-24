3,5 года колонии: приговор экс-директору ярославского комбината соцпитания вступил в силу

Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и внес незначительные изменения в приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 23 октября, вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора комбината соцпитания.

Напомним, Владимира Руденко обвиняли в мошенничестве. Компания, директором которой он являлся, выиграла контракт на поставку горячего питания в областную психиатрическую больницу. В каши пациентов должны были добавлять сухую белковую смесь. По версии следствия, этого не делали, а в актах, представленных заказчику, по указанию обвиняемого писали, что услуги оказаны в полном объеме. В результате своими действиями экс-директор причинил ущерб бюджету Ярославской области на сумму 13,65 миллиона рублей.

Свою вину подозреваемый не признал. Мужчина пояснил, что цены на белковую смесь у официального поставщика были слишком высоки и выходили за рамки подписанного контракта. Поэтому смесь приобретали у частных лиц за наличный расчет без оформления документов. Однако данная версия суд не убедила.

В августе этого года Кировский районный суд признал Владимира Руденко виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима. Защита ответчика с таким решением не согласилась и подала апелляцию, но это не помогло. Ярославский областной суд рассмотрел жалобу и внес незначительные изменения в приговор.

- Судебная коллегия по уголовным делам дополнила резолютивную часть указанием на то, что срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу, в остальной части оставила приговор суда первой инстанции без изменения, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Время содержания под стражей зачтут осужденному в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии.