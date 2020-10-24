В Ярославле на месте спиленных кленов обустраивают парковку

На месте спиленных деревьев обустраивают парковку. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" во ВКонтакте

На улице Фурманова в Ярославле на месте кленов, которые спилили на прошлой неделе, обустраивают парковку. Фотографии практически готового парковочного кармана местные жители выложили в социальных сетях. Люди возмущены не только тем, что деревьям предпочли места для машин, но и тем, как ведутся работы.

- Видимо, исполнитель не знает даже элементарных норм безопасности при проведении дорожных работ, - написал автор снимков.

Жители Ярославля по-разному оценили происходящее. Одни считают, что «город задыхается, и при этом не деревья сажают», а убирают те, что есть. Многие при этом, судя по комментариям под постом, поддерживают идею с созданием парковки.

- Конечно, печально, но вы там бываете на машине днем?! Там на малолитражке не проскочить. Все забито, - написал Алексей С.

- Хочется зелени? Идите в парки и скверы гулять, в центре нужно решать вопросы с машинами и парковочными местами, - высказал свое мнение Мамед Ш.

Некоторые придерживаются такой позиции:

- Парковки тоже нужны, надо бы только заставить за каждое спиленное дерево 50 посадить.

Пока ярославцы спорят в соцсетях, жители прилегающих к территории будущей парковки домов подали коллективную жалобу в прокуратуру Ленинского района и природоохранную прокуратуру.