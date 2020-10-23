В Ярославской области повысилась плата за вывоз мусора Фото: Полина Вачнадзе

С октября в Ярославской области незначительно повысилась плата за услугу по обращению с ТКО. Для жителей многоквартирных домов рост составит 11 копеек с человек, для индивидуальных жилых строений – 12 копеек. То есть, в первом случае плата будут 93,65 рубля с человека, во втором – до 106,13 рубля с проживающего.

Как пояснили с департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов региона, изменения связаны с судебным решением. По нему необходимо учитывать в составе данного тарифа амортизацию некоторых основных средств, приобретенных АО «Скоково».

- При изменении тарифа, соответственно, изменился и тариф регионального оператор, что повлияло на размер платы, - сказала и.о. директора департамента Мария Сачкова.

Вот и получилось, что в начале года тариф понизили, а к концу – вновь подняли. Напомним, что в январе этого года размер платы за вывоз отходов снизился на 2,24% по отношению к декабрю 2019-го.