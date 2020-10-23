Ярославцы могут не бояться пени за комуслуги

Начисление штрафов приостановлено до 1 января 2021 года Фото: Полина Вачнадзе

До 1 января 2021 года пени и штрафы за несвоевременную плату за жилое помещение и коммунальные услуги начисляться не будут. Мораторий касается оплаты газа, электроэнергии, отопления, воды, канализации, вывоза бытовых отходов и взносов за капитальный ремонт.

Кстати, если расходы на оплату ЖКУ превышают 20% от совокупного дохода всей семьи, то можно обратиться за предоставлением субсидии. Подать документы можно через портал госуслуг, по другим каналам электронной связи, а также положить обращение в ящик в органах социальной защиты населения.

Если субсидия вам уже назначена, но срок ее действия истек с 1 апреля по 1 октября этого года, продлять ее не нужно – это произойдет автоматически на ближайшие полгода.