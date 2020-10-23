Женщина, которая жила в подъезде Ярославля, вместе с ребенком сбежала из больницы

. Фото: УМВД по Ярославской области

Две недели 43-летняя Светлана Белоусова вместе со своей 4-летней дочерью Василисой прожила в подъезде многоэтажки на улице Панина. Сердобольные жильцы дома мать с ребенком жалели и помогали по мере своих сил и возможностей: подкармливали, пускали в туалет. Кто-то даже вынес на лестничную площадку кресло.

Историей Светланы пониклись многие: в 2014 году она сбежала в Ярославль из Луганстка, подальше от боевых действий. Здесь устроилась на работу, судя по всему, не совсем официально, снимала квартиру. А в 2016 году родила дочь. В последнее время с деньгами стало совсем туго и после просрочек хозяин квартиры выгнал мать и дочь на улицу. Так женщина с ребенком а руках оказалась в подъезде.

Жалость жалостью, но спустя какое-то время жильцам дома такое соседство надоело, да и не дело 4-летнему ребенку скитаться по подъездам. Вызвали полицию, Светлану и Василису доставили в больницу – из-за антисанитарных условии, в которых девочка жил последние две недели, ей понадобилась медицинская помощь.

Детский омбудсмен Михаил Крупин и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин пообещали оказать матери и ребенку помощь, в том числе и с оформлением всех необходимых документов. Но когда последний пришел в больницу, выяснилось, что Светлана вместе с дочкой оттуда сбежала, даже не предупредив персонал. Вещи, которые у нее были, женщина бросила, прихватила лишь документы.

Сейчас поисками мамы и девочки занялась полиции. На женщину составление ориентировка.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавая, глаза карие, волосы длинные , темные. Одета в куртку розового цвета.

Приметы девочки: на вид 4 года, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светлые, коротко стрижена челка. Одеты в куртку зеленого цвета, на голове шапка бордового цвета.

Если вы видели Светлану и ее дочь Василису, сообщите об этом по телефонам 8(4852)59-14-02, 59-14-48, 8(999)161-06-53 или 02.