Ярославца осудили за кражу денег у любимой девушки

Мужчина проник в квартиру возлюбленной, пока та была в отъезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний ярославец признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. Деньги он украл о своей возлюбленной, с которой познакомился в Интернете.

У пары завязались отношения, периодически мужчина даже оставался у девушки жить, но не на постоянной основе.

В июне этого года в шкафу хозяйки квартиры он нашел кошелек с накоплениями. Видимо, тогда у мужчины и созрел преступный план. Злоумышленник взял у девушки второй экземпляр ключей и сделал с него дубликат. Когда хозяйка квартиры уехала в другой город, ее ухажер проник в квартиру и забрал все накопления. Девушка лишилась 80 тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела злоумышленник свою вину признал. Как пояснили в прокуратуре Дзержинского района, это обстоятельство и то, что он частично возместил ущерб повлияло на решение суда. Вор получил 2 года условно с испытательным сроком 2 года.