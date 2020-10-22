В Ярославле наградили мужчину, спасшего мальчика из огня Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля сегодня, 22 октября, слова благодарности принимал Антон Серьянинов. Рискуя собственной жизнью, он спас из огня мальчика.

Пожар в частном доме в деревне Прусово Ярославского района начался около 3 часов ночи 18 октября. Антон вышел посмотреть, что происходит у соседей и ему рассказали, что в доме остался ребенок.

- Я не мог позволить себе бездействовать. Включился внутренний ресурс, о себе в тот момент не думал, осмысление пришло после. Слава богу, что все обошлось. Я был обязан вернуться, потому что по ту сторону меня ждали жена и трое детей: два сына и дочь, - рассказал герой.

Кстати, героем Антон себя не считает, потому что «его действия являлись единственно правильными в такой ситуации».

Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил мужчину на отвагу и смелость и вручил памятный подарок.