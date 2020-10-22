В Ярославской области открыли новые телефоны горячих линий по COVID-19

. Фото: Правительство Ярославской области

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области открыл новые телефоны горячих линий по коронавирусу. Дополнительно к уже имеющимся, добавили еще два номера, по которым ярославцы могут задать вопросы, связанные с COVID-19, и оставить свои жалобы.

К специалистам, которые работают на горячих линиях можно обращаться и в том случае, если нужно вызвать участкового врача к больному с подозрением на коронавирус, а до поликлиники и ее руководства не дозвониться.

Телефоны горячих линий:

8(4852)40-04-55 (круглосуточно)

8(4852)73-80-60

8(4852)73-83-33

8(4852)25-37-03

8(4852)25-34-14.

Последние четыре номера работают ежедневно, но с 08:00 до 19:00.