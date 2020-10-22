«Превратилась в сточную канаву»: ярославцы забили тревогу из-за очередного загрязнения Волги

В Волгу течет неизвестно вещество зеленого цвета. ФОТО: скриншот с видео группа "Ярославль LIVE" во ВКонтакте

В Волгу в деревне Гладышево Некоузского района попали неизвестные вещества. Тревогу забил один местных жителей. Он снял происходящее на камеру и выложил ролик в социальных сетях. На кадрах видно, что в реку течет жидкость зеленого цвета.

По словам мужчины, труба, из которой идет сброс, принадлежит компании «Реал Сорб». Отмечается, что подобную картину в деревне наблюдают уже не в первый раз.

Ярославцы бурно отреагировали на опубликованный ролик.

- Удивительно отношение к своей собственной стране. К своей природе, к своим ресурсам и экологии. Как так можно? Интересно, в своем собственном доме эти люди тоже так же раскидывают мусор, разливают помои? Как так можно? Они пытаются воспитывать патриотические чувства в детях, а сами в это же время уничтожают богатства и красоты отечества! - написала пользователь Сети под ником La Perla.

Подписчики паблика предложили начать писать массовые жалобы на подобные инциденты в прокуратуру.

- Если каждый не пройдет мимо, то к чему-нибудь позитивному придем, - считают ярославцы.

В дело вешалась депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова:

- Направила запрос в Роспотребнадзор, прокуратуру, природоохранную прокуратуру. Из природоохранной прокуратуры специалист уже выехал, - сообщила народоизбранница на своей странице в социальной сети.

По факту случившегося начал проверку и региональный Росприроднадзор. Специалисты управления произвели забор проб воды.