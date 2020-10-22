Ярославец украл машину и сжег ее, чтобы замести следы Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Фрунзенского района обратился местный житель с заявление об угоне автомобиля. Хозяин ВАЗ-2107 оставил машину открытой и с ключом в замке зажигая, а потом очень удивился, не обнаружив авто на месте.

Спустя некоторое время «семерку» нашли сгоревшей в лесополосе недалеко от проспекта Фрунзе. Задержали и подозреваемого: он пояснил, что увидел открытую машину и не смог удержаться. А чтобы скрыть следы преступления, накатавшись, спалил автомобиль.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном завладении машиной и умышленном уничтожении чужого имущества. 21-летний подозреваемый во всем признался, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полиция просит ярославцев не оставлять свои автомобили на неохраняемых парковка. Выходя из авто даже на короткий промежуток времени, включайте сигнализацию, закрывайте окна и двери. И, конечно, не оставляйте ключи в салоне.