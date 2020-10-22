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Двух жителей Ярославской области будут воспитывать за кражу

На момент совершения преступления воры были несовершеннолетними
Светлана Крутикова
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Молодые люди вынесли из цеха пять промышленных двигателей

Молодые люди вынесли из цеха пять промышленных двигателей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершилось расследование уголовного дела о краже пяти промышленных электродвигателей с предприятия в Ростовском районе. В совершении преступления обвиняются двое молодых людей. На незаконный шаг юноши решились, еще будучи несовершеннолетними.

Как установили правоохранители, в ноябре 2019 года приятели через забор перелезли на территорию предприятия, ножовкой распилили навесной замок, проникли в цех и украли пять двигателей на сумму более 63 тысяч рублей. Похищенное злоумышленники вынесли с территории через подкоп. Чтобы увезти украденное молодые люди прихватили с собой тачку и колун, которым разбили двигатели на части. Однако реализовать преступный умысел до конца юношам не удалось. В момент погрузки их заметил сторож - ворам пришлось бежать. Позднее их нашли полицейские.

- Молодые люди свою вину признали и раскаялись в содеянном. Поскольку на момент совершения преступления им не было 18 лет, следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования и обратился в суд с ходатайством применить к обвиняемым принудительные меры воспитательного воздействия, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Криминал