Назад в 90-е: в Ярославль пригнали еще один ретроавтобус для экскурсий

Сейчас машину реставрируют Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль из Тулы пригнали еще один ЛАЗ 695-Н – такие же автобусы ходили в областном центре в 90-е годы прошлого века и многие ярославцы наверняка его помнят и ездили на нем.

- Сейчас на базе ПАТП-1 идет реставрация четырех ретроавтобусов. Мы решили увековечить память о транспорте, который работал на большинстве маршрутов Ярославля. Один из них – ЛиАз-6687 – планируем использовать как памятник. Три автобуса ЛиАЗ5256.30, ЛиАЗ-677 и ЛАЗ 695-Н станут экскурсионными, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Реставрация ретроавтоубса уже началась, скоро ему подарят новую жизнь.