В Ярославле всем желающим раздадут животных

Собаки и кошки очень ждут хозяев Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле 24 и 25 октября пройдет акция-раздача бездомных животных. Проведут ее в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей. Выбрать себе домашнего любимца и верного друга можно с 12:00 до 17:00.

Раздавать будут подопечных приюта Спецавтохозяйства. Все животные – кошки собаки - привиты и стерилизованы.

- Они очень ждут своего хозяина. У каждого непростая судьба, но именно из таких вырастают самые благодарные и преданные друзья, - говорит организатор акции, начальник пункта передержки бездомных животных Алла Волкова.

Собираясь на акцию, не забудьте взять с собой паспорт. Все кошки и собаки передаются новым владельцам только по договору.

Если вы не имеете возможности взять питомца домой, но желаете помочь, это можно сделать. Приюту нужны корма, ошейники и поводки, крупы, миски, наполнители и лотки, домики кошкам, средства обработки, пеленки, а также финансовая помощь на стерилизацию.