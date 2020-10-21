4G-интернет стал доступен для 100 тысяч жителей Ярославской области

ФОТО: Илья БЕСХЛЕБНЫЙ

Оператор реализует масштабный проект модернизации LTE-сети, и главный акцент в развитии сделан на малых населенных пунктах региона. Теперь мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться дополнительно еще 100 тысяч абонентов.

C начала года МегаФон модернизировал в Ярославской области более 110 базовых станций LTE в деревнях и поселках Вятское, Бурмакино, Заячий холм, Красные ткачи, Петровское, Кузнечиха и многих других. При этом жители еще около 40 населенных пунктов, в каждом из которых проживает несколько сотен человек, смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом впервые.

Как отметил директор отделения МегаФона в Ярославле Сергей Обичкин, с начала года спрос на услуги мобильного интернета у абонентов вырос на 25% как в районных центрах, так и небольших населенных пунктах.

- Чтобы в условиях повышенной нагрузки на сеть клиенты могли и дальше пользоваться отличным качеством связи, мы в два раза ускорили темпы строительства и модернизации инфраструктуры. В итоге за три квартала годовой план развития мы выполнили почти на 95%. Связисты активно запускали 4G в новых локациях, наращивали емкость сети в местах наибольшей концентрации мобильного трафика. Теперь жители и туристы Ярославского региона могут скачивать файлы большого объема, смотреть видео в HD-качестве, пользоваться удаленными цифровыми сервисами на комфортных скоростях, – добавил Сергей Обичкин.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода во всех регионах России, в том числе и Ярославской области, было проанализировано почти три миллиона замеров, которые делали сами пользователи. Лидером по скорости мобильного интернета как в России, так и Ярославле стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – более 31 Мбит/c.