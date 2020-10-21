В Ярославской области COVID-диссидентку оштрафовали на три тысячи рублей

За поездку в общественном транспорте без маски ярославцев могут оштрафовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области оштрафовали бабушку, отказавшуюся надевать маску во время автобусной поездки. Об инциденте рассказали в транспортной компании «Автомиг».

- На днях на маршруте №169 «Ярославль Главный - Варегово» пожилая женщина отказалась надевать в салоне автобуса маску, несмотря на просьбы водителя и вокруг сидящих пассажиров. Когда автобус подъехал к автовокзалу, бабушка попала в поле зрения сотрудников полиции. Они благополучно встретили ее при выходе из автобуса и выписали штраф в размере 3 тысяч рублей за нарушение масочного режима, - сообщил перевозчик.

Мера оказалась действенной. На обратном пути женщина уже ехала в маске.

Напомним, накануне правительство региона предупредило ярославцев о начале «масочных» рейдов в общественном транспорте.