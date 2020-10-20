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Общество

Ярославские власти предупредили о "масочных" рейдах в общественном транспорте

Маска на подбородке защитой не считается
Полина Вачнадзе
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Если маска надета неправильно, пассажира могут попросить покинуть салон

Если маска надета неправильно, пассажира могут попросить покинуть салон

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Ярославской области предупредило о начале "масочных" рейдов в общественном транспорте. Регион пошел по московскому пути: там наличие перчаток и средств защиты органов дыхания проверяют уже на входе в метро. За отсутствие СИЗов грозит штраф.

В Ярославской области будут контролировать не только наличие масок, но и правильное их ношение. Спущенная на подбородок или болтающаяся на одном ухе пассажира маска средством защиты не считается. Если СИЗ надето неправильно, пассажира могут попросить покинуть салон.