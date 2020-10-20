Заступилась за дворника и погибла: рыбинца осудили за смерть по неосторожности

Суд признал 66-летнего жителя Рыбинска виновным в причинении смерти по неосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал 66-летнего жителя Рыбинска виновным в причинении смерти по неосторожности. Да и подсудимый свою вину не отрицал: раскаялся, написал явку с повинной и способствовал расследованию дела.

ЧП произошло в июле в одном из рыбинских дворов. Пьяный подсудимый затеял ссору с дворником. Мимо проходила 82-летняя женщина с сделала спорщику замечание, а в ответ он ее толкнул рукой в грудь. Пенсионерка упала и ударилась головой об асфальт.

- Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму с переломами свода и основания черепа, тяжелый ушиб головного мозга. Полученное при падении повреждение повлекло наступление смерти потерпевшей, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Помимо раскаяния рыбинца, суд учел также его возраст и состояние здоровья. Подсудимому назначено наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Ему запрещено выезжать из Рыбинска и менять место жительства без согласия специализированных органов, а также нельзя посещать массовые мероприятия и участвовать в них.