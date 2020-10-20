В центре Ярославля у детсада нашли труп мужчины

Тело лежало под окнами пятиэтажного дома. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" Вконтакте

На Республиканском проезде в Ярославле прохожие сегодня днем обнаружили тело мужчины. По словам очевидцев, ярославец выпал из окна 5 этажа.

В региональном СКР факт обнаружения тела подтверждают, но подробностей пока не сообщают. Следователи еще работают на месте происшествия.

Фото с места происшествия выложили в ярославский паблик. По словам одного из подписчиков группы, все случилось недалеко от детского сада.

Информация будет уточняться.