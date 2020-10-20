Ярославцам рассказали как действовать, если появились симптомы COVID-19

Ярославцам рассказали, как нужно действовать, если появились симптомы коронавируса Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцам рассказали, как нужно действовать, если появились симптомы коронавируса. Алгоритм действий опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Симптомы коронавируса:

- температура выше 38,5;

- кашель;

- тяжесть в груди;

- одышка;

- слабость.

Если есть такие симптомы, нужно:

- позвонить в свою поликлинику и вызвать врача на дом;

- если до поликлиники не дозвониться, позвоните заведующей или главной медсестре клиники;

- также можно попросить родственников или знакомых дойти до поликлиники и вызвать врача на дом очно. На руках должен быть полис пациента.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию регионального департамента здравоохранения:

- +7(4852)40-04-55,

- +7(4852)73-80-60,

- +7(4852)73-83-33.