Ярославцам рассказали как действовать, если появились симптомы COVID-19

Ярославцам рассказали, как нужно действовать, если появились симптомы коронавируса
Фото: Правительство Ярославской области
Ярославцам рассказали, как нужно действовать, если появились симптомы коронавируса. Алгоритм действий опубликовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Симптомы коронавируса:
- температура выше 38,5;
- кашель;
- тяжесть в груди;
- одышка;
- слабость.
Если есть такие симптомы, нужно:
- позвонить в свою поликлинику и вызвать врача на дом;
- если до поликлиники не дозвониться, позвоните заведующей или главной медсестре клиники;
- также можно попросить родственников или знакомых дойти до поликлиники и вызвать врача на дом очно. На руках должен быть полис пациента.
Кроме того, можно позвонить на горячую линию регионального департамента здравоохранения:
- +7(4852)40-04-55,
- +7(4852)73-80-60,
- +7(4852)73-83-33.