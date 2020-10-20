Ярославский студент спас прохожую и задержал преступника

Юноша не испугался грабителя, который физически был сильнее его Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этой истории КП-Ярославль рассказывала в феврале прошлого года. ЧП произошло в Ярославле у дома №5 на улице Гоголя. Студент ярославского политехнического колледжа Алексей вышел во двор погулять с собакой и увидел, как на прохожую напал мужчина: ударил ее пустой бутылкой по голове и попытался вырвать сумку. Алексей не раздумывая бросился на помощь - оттолкнул от женщины, а когда грабитель бросился наутек, догнал его, повалил на землю и удерживал до приезда полиции.

Грабитель оказался 18-летним гостем из Буя Костромской области. Ранее он не был судим, а на разбой пошел еще будучи несовершеннолетним. Суд учел все эти обстоятельства и назначил костромскому студенту наказание, не связанное с реальным лишением свободы - 3 года условно с испытательным сроков 4 года.

Но адвокат подсудимого счел это наказание, а именно необоснованно большой испытательный срок, чересчур строгим и подал апелляцию. Ярославский областной суд жалобу защитника оставил без удовлетворения. а приговор - без изменения.