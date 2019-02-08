2019-02-08T21:41:51+03:00
Общество

В Ярославле 16-летний парень задержал опасного грабителя

Алексей Дроздов не смог пройти мимо, когда увидел, что преступник напал на женщину на улице
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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16-летнему Алексею Дроздову была объявлена благодарность руководством регионального следственного управления СК России. Фото: СУ СКР по Ярославской области.16-летнему Алексею Дроздову была объявлена благодарность руководством регионального следственного управления СК России. Фото: СУ СКР по Ярославской области.
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Все произошло вечером 3 февраля на улице Гоголя в Ярославле. 16-летний учащийся ярославского колледжа Алексей Дроздов вышел во двор погулять с собакой. Вдруг тишину пронзил звук разбитого стекла и женский крик. У Алексея на глазах какой-то мужик напал на женщину. Стукнул ее по голове стеклянной бутылкой и стал вырывать из рук сумку. Алексей не раздумывал. Подбежал к преступнику и оттолкнул от женщины. Мужик бросился удирать - Алексей за ним. Догнал, повалил на землю, хотя противник был крупнее и выше. Поверженный злоумышленник бился как мог, даже пытался душить парня. Но Алексей не сдался. Он крикнул проходившей мимо девушке: «Вызывыйте полицию!», и подналег. Вскоре приехал наряд и забрал нападавшего в отделение.

Преступником оказался приезжий из соседней Костромской области. Сейчас на него завели уголовное дело за разбой. Идет расследование. А Алексею за проявленные мужество и решительность руководство Следственного комитета по Ярославской области объявило благодарность.

Поступок парня, действительно, - пример для многих. Ведь по словам мальчишки, мимо проходидили и другие люди, но на помощь кроме него никто не пришел. Все делали вид, что ничего не видят и не слышат.

- Страха не было. Кто, если не я..., - объясняет Алексей свой порыв.

Родители юноши - Юлия и Иван Дроздовы считают, что сын поступил правильно, по-мужски.

- Он всегда был очень правильным. Всё по совести. Трусом никогда не был, - рассказала мама Юлия Алексеевна.

Ей и ее супругу правоохранители, кстати, тоже вручили благодарственные письма - за то, что сумели воспитать настоящего героя.

Алексей и его мама Юлия на награждении. Фото СУ СКР по Ярославской области.

Алексей и его мама Юлия на награждении. Фото СУ СКР по Ярославской области.

Родители Алексея очень гордятся своим сыном. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

Родители Алексея очень гордятся своим сыном. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

Дипломы вручили и самому Алексею, и его родителям, воспитавшим настоящего героя. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

Дипломы вручили и самому Алексею, и его родителям, воспитавшим настоящего героя. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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