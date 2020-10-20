В Ярославской области создали тепловую карту мест ДТП Фото: Правительство Ярославской области

На Геопортале Ярославской области опубликовали тепловую карту, на которой отражены места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Изменяя масштаб карты, можно посмотреть, какие участки наиболее опасны, а по каким дорогам можно ездить спокойно, сообщает пресс-служба правительства региона.

Статистику ДТП можно посмотреть в категории «Экстренные службы и безопасность», слой – «Статистика ДТП за 2019 год». Чтобы включить тепловую карту, в списке слоев нажмите три точки, выберите «Аналитические карты» – «Тепловая карта».

Как отметили в ГИБДД, показатель соотношения числа погибших и пострадавших в авариях в регионе ниже среднероссийского и количество погибших в 2019 году по сравнению с предыдущим 2018-м уменьшилось на 2,3 процента. Тем не менее, ДТП в области происходит немало. В прошлом году зарегистрировано 2094 аварии с пострадавшими.