Социальный портрет COVID-пациента: ярославцам рассказали, кто в группе риска

В группе риска - граждане от 30 до 49 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

На заседании Общественной палаты Ярославской области представитель регионального Роспотребнадзора Любовь Шишкина рассказала, кто чаще заражается коронавирусом. Если раньше в зоне особого риска были пожилые люди, то теперь акцент сместился на ярославцев трудоспособного возраста.

- В настоящее время наблюдается рост заболеваемости. В группе риска - граждане от 30 до 49 лет, работники предприятий и организаций, - пояснила Любовь Шишкина.

Но тем, кто старше 65 лет расслабляться, конечно, не стоит. Пожилые люди, как отметила специалист, чаще всего заражаются от членов семей, а также в медицинских организация. Поэтому, по возможности, сейчас лучше ограничить контакты с родными и повременить с походами в поликлиники, если в этом нет острой необходимости.

Кстати, коронавирус стали чаще выявлять у детей, поэтому их общение с бабушками и дедушками пока лучше ограничить.