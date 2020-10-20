В Ярославле установили новую подсветку у памятника Ярославу Мудрому

Свет не будет бить в глаза водителям Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле у памятника основателю города установили новое освещение. Старое, поставленное еще в 1993 году, устарело и морально, и физически.

Новая система освещения спроектирована с применением современных светодиодных технологий. Смонтировано восемь светильников, которые направлены на разные части памятника. Теперь Ярослав Мудрый равномерно освещен нейтральным белым светом, который не будет бить в глаза проезжающим мимо водителям.

Как отметил мэр города Владимир Волков, проект реализован без затрат из бюджета.