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В Ярославле установили новую подсветку у памятника Ярославу Мудрому

Свет не будет бить в глаза водителям
Полина Вачнадзе
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Свет не будет бить в глаза водителям

Свет не будет бить в глаза водителям

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле у памятника основателю города установили новое освещение. Старое, поставленное еще в 1993 году, устарело и морально, и физически.

Новая система освещения спроектирована с применением современных светодиодных технологий. Смонтировано восемь светильников, которые направлены на разные части памятника. Теперь Ярослав Мудрый равномерно освещен нейтральным белым светом, который не будет бить в глаза проезжающим мимо водителям.

Как отметил мэр города Владимир Волков, проект реализован без затрат из бюджета.