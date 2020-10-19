Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ярославцы озабочены сложностью вызова врача на дом

Эти и другие вопросы были подняты на заседании Совета региональной Общественной палаты, состоявшемся сегодня, 19 октября
Анна ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Члены Общественной палаты не оставили без внимания вопросы, волнующие ярославцев. Фото Общественная палата ЯО

Члены Общественной палаты не оставили без внимания вопросы, волнующие ярославцев. Фото Общественная палата ЯО

Основной вопрос повестки дня - «О мерах, предпринимаемых органами власти Ярославской области в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19». В заседании в режиме видеосвязи приняли участие заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, а также начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Любовь Шишкина.

Представители здравоохранения рассказали о мероприятиях по борьбе с пандемией в области, привели данные о коечном фонде и запасах лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. По словам Анатолия Гулина, в регионе задействовано 21 медицинское учреждение и развернуто 1817 коек для заболевших, принят порядок маршрутизации заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заняты 1264 койки, ежедневно выполняются около 2000 тестов на коронавирус. В области создан и поддерживается резерв коек, стратегический запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

В области возобновлена плановая медицинская помощь, в полном объеме оказывается специализированная, высокотехнологичная медпомощь для больных онко, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. Проводится диспансеризация, профосмотры, вакцинация от гриппа. Также организована вакцинация медработников от новой коронавирусной инфекции.

Жители области выражают озабоченность тем, что им сложно вызвать врача на дом или скорую помощь в случае заболевания. В некоторых переоборудованных под лечение COVID-19 больницах отсутствует оборудование для проведения компьютерной томографии легких.

По итогам обсуждения члены Общественной палаты обобщат свои предложения и направят рекомендации в правительство области и региональные органы власти, а также проведут информационную работу с жителями области.