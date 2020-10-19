Ярославцы озабочены сложностью вызова врача на дом

Члены Общественной палаты не оставили без внимания вопросы, волнующие ярославцев. Фото Общественная палата ЯО

Основной вопрос повестки дня - «О мерах, предпринимаемых органами власти Ярославской области в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19». В заседании в режиме видеосвязи приняли участие заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев, а также начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Любовь Шишкина.

Представители здравоохранения рассказали о мероприятиях по борьбе с пандемией в области, привели данные о коечном фонде и запасах лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. По словам Анатолия Гулина, в регионе задействовано 21 медицинское учреждение и развернуто 1817 коек для заболевших, принят порядок маршрутизации заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заняты 1264 койки, ежедневно выполняются около 2000 тестов на коронавирус. В области создан и поддерживается резерв коек, стратегический запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

В области возобновлена плановая медицинская помощь, в полном объеме оказывается специализированная, высокотехнологичная медпомощь для больных онко, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. Проводится диспансеризация, профосмотры, вакцинация от гриппа. Также организована вакцинация медработников от новой коронавирусной инфекции.

Жители области выражают озабоченность тем, что им сложно вызвать врача на дом или скорую помощь в случае заболевания. В некоторых переоборудованных под лечение COVID-19 больницах отсутствует оборудование для проведения компьютерной томографии легких.

По итогам обсуждения члены Общественной палаты обобщат свои предложения и направят рекомендации в правительство области и региональные органы власти, а также проведут информационную работу с жителями области.