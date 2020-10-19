Гособвинение требует реальные сроки для фигурантов дела об избиении в ярославской колонии

Прокурор запросил для подсудимых от 4 до 7 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный обвинитель запросил для бывших сотрудников ярославской колонии №1 реальные сроки. Об этом на своей странице в соцсети сообщает правозащитный фонд «Общественный вердикт».

Самое суровое наказание в виде 7 лет заключения, обвинение требует для бывшего врио начальника колонии Николаева и экс-заместителя по безопасности Михайлова. Для бывшего инструктора отдела безопасности Яблокова просят 6 лет заключения. Остальным обвиняемым прокуратура просит назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 5,5 лет.

Напомним, что уголовное дело, которое получило негласное название «о пытках в ярославской колонии» было возбуждено в 2018 году, после того, как запись с жестоким избиением заключенного была опубликована в «Новой газете». В январе этого года по делу прозвучал первый приговор – один из обвиняемых получил 4 года заключения. Сергей Ефремов признал свою вину.