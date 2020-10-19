Ярославским родителям и школьникам расскажут, как пройдут ЕГЭ и ГИА

ФОТО: департамент образования ЯО

До ЕГЭ и ГИА еще далеко, но и у школьников, и у их родителей уже начали возникать вопросы по проведению экзаменов в следующем году. Будут ли они, в какой форме пройдут, как планируют соблюдать меры безопасности… На эти, а также другие вопросы ответит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Встреча с ним пройдет 19 октября в 11:00. Планируются и прямые подключения из регионов. Вопросы уже можно задавать на странице Рособрнадзора в социальной сети ВКонтакте и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru. Вопросы принимаются как в письменном виде, так и в формате видеообращений.