В Рыбинске закроют для движения перекресток Переборского тракта и Дамбы Шлюз

Здесь будет проходить ремонт. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске с 23 октября для движения будет закрыт перекресток Переборского тракта и Дамбы Шлюз. Причина – ремонт дороги. Знак «кирпич» здесь установят уже в пятницу, 23 октября.

На объект тяжелая техника выйдет уже в среду. Начнут демонтировать ограждения, готовить дорогу к расширению. Основные же работы продут с пятницы по воскресенье. Планируют не только поменять асфальт, но и расширить перекресток со стороны Переборского тракта – появится еще одна полоса для поворота на Дамбу.

- Перекресток не хотели перекрывать до последнего, потому что здесь большой трафик. Но тут проходит железная дорога и объект в плане ремонта сложнее, чем обычный перекресток. Поэтому решили закрыть движение на три дня, - пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Сейчас прорабатываются альтернативные схемы движения на время закрытия дороги.