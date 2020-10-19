Бродячих собак в Переславле будет отлавливать подмосковная фирма

Сейчас в Ярославской области для бездомных зверей нет приютов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проблемой бродячих собак в Переславле займется подмосковная компания. Администрация города уже заключила с ней контракт, по которому сотрудники фирмы должны заниматься отловом и стерилизацией бездомных животных. А после всех необходимых процедур – выпускать их на волю там же, где подобрали.

По контракту через стерилизацию должны пройти 95 собак – капля в море, но лучше, чем ничего. По крайней мере, эти животные уже не смогут принести такое же бездомное потомство.

Сейчас в Ярославской области для бездомных зверей нет приютов, которые бы соответствовали нормам действующего законодательства. Однако это не мешает заключению контрактов с другими регионами.

- Таким путем пошла администрация Переславля-Залесского. Проблема по строительству приютов для животных решается, определены объекты для капитального ремонта и строительства «с нуля». Однако ситуация осложняется отсутствием финансовых средств на фоне пандемии коронавируса, - пояснили департаменте ветеринарии региона.