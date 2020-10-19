Рыбинск за выходные 32 миллиона раз упомянули в соцсетях

В Рыбинске прошел форум тиктокеров Фото: Правительство Ярославской области

В минувшие выходные в Рыбинске проходил форум тиктокеров. В Ярославскую область приехали более 30 молодых блогеров, которые создают видеоролики и выкладывают их в социальной сети Тик Ток. В Рыбинск пригласили тиктокеров из Ярославля, Москвы, Анапы и других городов – эти люди уже давно завоевали популярность у подписчиков и набирают множество лайков под своими роликами.

За те дни, что блогеры провели в Рыбинске, контент с упоминанием города собрал более 32 миллионов хэштегов. Привлекло внимание к форуму и участие в нем стилиста Джорджа Ровалса, который прямо на сцене создал новый образ для юной жительницы Рыбинска.