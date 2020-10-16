ТГК-2 вернула ярославцам 3,2 миллиона рублей

108 тысячам потребителям сделали перерасчет Фото: Полина Вачнадзе

108 тысячам ярославцев сделали перерасчет за горячее водоснабжение с мая по сентябрь этого года. Сумма перерасчета составила 3,2 миллиона рублей. Произошло это после проверки, которую провела прокуратура города.

В межотопительный период компания «ТГК-2» из-за ремонтных работ отключала горячую воду. По правилам, если предоставляется некачественная услугу или перерыв в ее предоставлении превышает установленные нормативы, ресурсоснабжающая организация обязана сделать перерасчет. Однако «ТГК-2», по данным прокуратуры Ярославля, сделала перерасчет за неоказанную услугу только тем потребителям, которые обратились с соответствующим заявлением. Остальным насчитали плату за горячую воду так, будто она была.

- По результатам проверки прокуратура Ярославля внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя ресурсоснабжающей организации, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.