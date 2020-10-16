В Ярославской области отремонтировали мост через Ветху

Теперь мост соответствует всем требованиям безопасности Фото: Правительство Ярославской области

В Пошехонском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Ветху.

- Старое сооружение находилось в предаварийном состоянии и не выдерживало высокую транспортную нагрузку. Теперь объект соответствует всем требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Подрядчик демонтировал старые конструкции, отремонтировал и укрепил опоры моста, сделал водоочистные сооружения, монолитную накладную плиту и гидроизоляцию, положили новый асфальт, обустроили барьерные и перильные ограждения, а также тротуар. Стоимость работ составила более 35 миллионов рублей.

В 2021 году отремонтируют наиболее проблемные участки трассы Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. К работам приступят сразу, как только позволят погодные условия.