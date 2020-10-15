В Ярославской области стали пить меньше водки, но больше пива

По итогам 2019 года Ярославская область занимает 3 место по уровню легализации оборота алкогольной продукции Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние 12 лет в Ярославской области изменилась культура потребления алкоголя. К такому выводу после проведенного исследования пришли специалисты регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

- Если в 2008 году водка составляла 63,1 % продаж в переводе на чистый спирт, то в 2020 году 40,1 %. За тот же период доля пива увеличилась с 26,6 % до 36,8 %, - рассказал руководитель ведомства Евгений Сорокин.

Департамент, по словам чиновника, регулярно проверяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые торгуют алкоголем, проводит смотровые рейды и контрольные закупки. Однако существует ряд проблем.

- Например, при проведении внеплановых проверок по обращениям граждан госорганы уведомляют индивидуальных предпринимателей и компании о том, что к ним выедет комиссия. А это значит, что проверка не может быть проведена полноценно. У проверяемого лица есть возможность скрыть нарушения до прихода контролирующих органов, а после - возобновить незаконную деятельность, - заявил Евгений Сорокин.

Отметим, что по итогам 2019 года Ярославская область занимает 3 место по уровню легализации оборота алкогольной продукции.