В Ярославской области подорожали сахар, овощи и рыба Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области, по данным Ярославльстата, на 5,3% подорожал сахар, на 3,9% - баранина, на 1,9% - рыба и морепродукты. Выше всех взлетели цены на огурцы и помидоры – сразу на 12%.

Из непродовольственных товаров рост цен зафиксирован на часы, смартфоны, мебель, игрушки, цветы и хлопок. Увеличилась стоимость медицинских и банковских услуг, пиломатериалов, инструментов, страхования.

Подешевели в последние дни сезонные овощи – на 10-15%, фрукты и цитрусовые – на 6%, мясо свинины и птицы, молоко, соусы и специи. Стали дешевле яйца – на 1,4%.

На данный момент стоимость минимального набора продуктов составляет 4120 рублей. По сравнению с сентябрем 2019 года это меньше на 1,9%.