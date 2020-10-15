Переславец поджег чужую машину из-за ревности

Поджигателю грозит срок до 5 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заявление о поджоге машины написал в полицию 37-летний житель Переславля. По горячим следам задержали подозреваемого – ранее уже судимого местного жителя 1996 года рождения.

Как признался сам задержанный, он решил отомстить хозяину машину, потому что приревновал к нему свою бывшую девушку.

- Используя бутылку с горючей смесью, злоумышленник совершил поджог машины, которая полностью выгорела. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит срок до 5 лет.