Европейские ценности в Брагино: в ярославской панельке установили стеклянные двери

в ярославской панельке установили стеклянные двери. ФОТО: группа "ТОС Дзержинского района" ВКонтакте

В Ярославле в доме №61 на Ленинградском проспекте установили стеклянные входные двери. Жители дома сами решили, что хотят именно такую входную группу, а ярославцы теперь обсуждают, долго ли двери пробудут в своем первозданном виде в таком довольно неспокойном районе, как Дзержинский.

Открываться стеклянная дверь будет так же, как и обычная железная – при помощи домофона. Стоимость работ держат в секрете по условиям договора.

Ремонт входа в подъезд выполнили по программе капитального ремонта. Жильцы накопили деньги на спецсчете дома и распорядились ими так, как посчитали нужным.

- Вот они – европейские ценности прямо в Брагине, - пишут в комментариях к посту.