В Ярославле бомж в медицинской маске и с пневматикой ограбил два магазина

Продавцам налетчик угрожал пневматическим пистолетом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину. Он признался в разбойном нападении на два магазина.

С пистолетом в руках и в медицинской маске на лице злоумышленник ворвался в торговую точку во Фрунзенском районе и, угрожая оружием, забрал из кассы 11 тысяч рублей после чего убежал.

Нападавшего взяли сотрудники уголовного розыска. 40-летний мужчина нигде не работал, определенного места жительства не имел, зато имел судимость. Продавцам в качестве устрашения он демонстрировал пневматический пистолет.

- Установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления в Красноперекопском районе. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.