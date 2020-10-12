Ярославль вошел в топ-10 самых перспективных городов страны

Ярославль- в числе 10 самых перспективных городов страны Фото: Полина Вачнадзе

Forbes Life выбрал 10 самых перспективных городов страны (Москва в рейтинг не вошла), которые за последние 10 лет сделали большой скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни.

Ярославль одно из мест в рейтинге занял благодаря проекту Textil, который открылся в 2013 году в Красноперекопском районе, одном из самых неблагополучных в городе. Специалисты Forbes назвали Textil полноценным городским пространством, которое решает социальные проблемы района, проявляет локальную идентичность, насыщает пространство новыми культурными смыслами. И все это - без государственного финансирования.

Кроме того, в прошлом году на территории действующего завода открылся "Музей Фабрика" и это тоже повлияло на то, что Ярославль попал в топ-10.

Помимо нашего города в списке перспективных Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Кострома, Тула, Иркутск, Владивосток, Красноярск.