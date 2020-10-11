Жительница Ярославской области, ударив сожителя ножом, решила не вызывать скорую сразу

Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Переславле-Залесском завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Преступление произошло летом этого года. По версии следствия, переславна ночью распивала спиртное вместе с сожителем. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора. Обвиняемая схватила нож и ударила им возлюбленного в живот. Затем помогла мужчине дойти до кровати и лечь. Вызывать скорую женщина не стала. Весь день сожитель, истекающий кровью, находился дома. И лишь ближе к ночи, когда пострадавшему стало совсем плохо, переславна решила обратиться за помощью к медикам. Мужчину доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов.

В настоящее время дело передано в суд.