«Социальное такси» в Ярославле. Кто имеет право, как вызвать и сколько стоит?

Услугой можно воспользоваться до восьми раз в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле работает услуга «Социальное такси», которой могут воспользоваться пожилые люди, инвалиды, члены многодетных малообеспеченных семей. Вызывать такси, которое по стоимости гораздо ниже обычного городского, можно не чаще восьми раз в месяц.

Куда можно доехать на «Социальном такси»:

- учреждения здравоохранения и соцобслуживания;

- протезно-ортопедические предприятия;

- учреждения юстиции;

- нотариальные конторы;

- физкультурно-оздоровительные комплексы;

- магазины;

- органы государственной власти и местного самоуправления;

- железнодорожные и автовокзалы,

- родственники и друзья (не более двух раз в месяц).

Ездить можно только в пределах Ярославля, по Ярославской области развозка идет только в медорганизации, учреждения соцобслуживания и на санаторно-курортное лечение. В черте города стоимость поездки – 50 рублей, по региону – 5 рублей с одного пассажира за один километр, ожидание до 60 минут – 40 рублей.

Заказать такси можно в любом комплексном центре социального облуживания населения по месту проживания или регистрации.