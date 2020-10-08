В Ярославле спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля

Котенок застрял под капотом машины. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Вчера, 7 октября, вечером на улице Республиканской прохожие услышали жалобный писк. Оказалось, что под капотом машины застрял маленький котенок.

- Он жалобно пищит, выглядывает из-под радиаторной решетки и не может самостоятельно выбраться оттуда. Еще и дождь на улице пошел, - написали очевидцы в социальных сетях.

Благодаря опубликованной в Сети информации удалось найти хозяина автомобиля. Кроме того, на помощь котенку поспешили неравнодушные ярославны. О том, как проходила спасательная операция, Анна Федосеева рассказала в группе «Подслушано в Ярославле»:

- Достать было очень сложно, решетка не поддавалась. В сервисе, куда добирались крадучись, на аварийке, следя за тем, чтобы не выскочил, удалось отогнуть весь пластиковый перед, пролезть рукой и вытащить бедолагу. Котик, видимо, просто забыл, как попал туда, выбраться сам не смог бы.

Теперь пушистику ищут новый дом.

- Котику месяца два. Он ласковый, но жутко напуган. Ищем ему добрый уютный дом. Отдадим мытым, сытым и без внутренних пассажиров, - сообщила девушка.

Если вы хотите забрать котенка себе, напишите Анне.