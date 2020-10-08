В Ярославской области изменится график работы некоторых пригородных поездов

12 и 13 октября изменится график работы нескольких пригородных поездов Фото: Иван ПРОХОРОВ

12 и 13 октября изменится график работы нескольких пригородных поездов. Это связано с проведением капитального ремонта путей на перегоне Ярославль-Главный - Приволжье, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Поезд № 6227/6228 Телищево - Данилов будет прибывать на станцию Данилов в 10:19, позже действующего расписания на 13 минут.

Кроме того, ограничат маршрут следующих пригородных поездов:

- № 6002 Рязанцево - Филино и № 6006 Александров 1 - Филино проследуют до станции Ярославль-Главный;

- № 6413/6414 Филино - Кострома Новая будет отправляться со станции Ярославль-Главный.