Ярославца будут судить за попытку сбыть огнестрельное оружие

Ярославец переделал сигнальный пистолет в многозарядное оружие и изготовил десять патронов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

43-летний житель Заволжского района предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в незаконном изготовлении и сбыте оружия.

Как установило следствие, в ноябре 2018 года ярославец переделал сигнальный пистолет в многозарядное оружие и изготовил десять патронов. В мае этого года обвиняемый попытался продать пистолет и боеприпасы, но не успел. Мужчину с поличным задержали полицейские, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд.